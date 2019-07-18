Yaralı Kuşlar 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

YARALI KUŞLAR 75. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Meryem, Nurgül'ün yalanlarını öğreniyor mu? Levent, annesine artık evlenmek istediğini söylüyor. Meryem, Ömer'le ilgili olayları Levent'e anlatmaya çalışsa da bir türlü başaramıyor. Melis ise Meryem'le uğraşmaya devam eder. Ancak Levent, Melis'i hiç olmadık bir anda Meryem'e hakaret ederken yakalar. Levent, artık Melis'le aynı çatı altında yaşamanın mümkün olmadığını itiraf eder. Meryem, sinirli bir halde Nurgül'ün karşısına çıkar. Nurgül'e neden yalan söylediğini soran Meryem, gerçekleri öğreniyor mu?



YARALI KUŞLAR 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



