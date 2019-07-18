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18.07.2019 - 18:47

Yaralı Kuşlar 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'nin hafta için her gün 17:00'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 75. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki yeni bölümde Meryem, Nurgül'ün yalanlarını öğreniyor mu? İşte merakla beklenen 75. yeni bölümün fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

YARALI KUŞLAR 75. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Meryem, Nurgül'ün yalanlarını öğreniyor mu? Levent, annesine artık evlenmek istediğini söylüyor. Meryem, Ömer'le ilgili olayları Levent'e anlatmaya çalışsa da bir türlü başaramıyor. Melis ise Meryem'le uğraşmaya devam eder. Ancak Levent, Melis'i hiç olmadık bir anda Meryem'e hakaret ederken yakalar. Levent, artık Melis'le aynı çatı altında yaşamanın mümkün olmadığını itiraf eder. Meryem, sinirli bir halde Nurgül'ün karşısına çıkar. Nurgül'e neden yalan söylediğini soran Meryem, gerçekleri öğreniyor mu?

YARALI KUŞLAR 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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