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22.07.2019 - 11:59

Yaralı Kuşlar 76. yeni bölüm fragmanı! Levent, gerçeği öğreniyor!

Yaralı Kuşlar 76. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümünde Levent, Nurgül'ün Ömer'in annesi olduğunu öğrenecek. İşte Yaralı Kuşlar 76. yeni bölümünden heyecan dolu anlar...

Yaralı Kuşlar 76. yeni bölüm fragmanı! Levent, gerçeği öğreniyor!

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 76. yeni bölümüyle bugün 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 76. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Levent, hevesle hazırlıklarını yaptığı evlilik teklifi yapması için Ömer'le birlikte Meryem'in gelmesini bekler. Melis ise Levent'i engellemek için öyle bir plan yapar ki olayların rengi tümden değişir. Meryem, Nurgül'ün Ömer'i Almanya'ya götürme düşüncesini öğrenince gözyaşlarına boğulur. Aslı, Bahadır'ı Hülya'nın elinden almakta kararlıdır. Doğan ise Ayşe'nin hamile olduğunu zanneder ve yıkılır. Melis'in yaptığı planla Levent, Meryem'e evlilik teklifi edecekken Nurgül'ün Ömer'in annesi olduğunu öğrenmesi olayları iyice çıkmaza sürükler.

YENİ FRAGMAN

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildiManisa'nın Alaşehir ilçesinde Kemaliye sulama göletine düşerek boğulan ikiz kardeşler toprağa verildi. Cenazede annenin ağıtları yürekleri dağladı.
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