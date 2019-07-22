Yaralı Kuşlar 76. yeni bölüm fragmanı! Levent, gerçeği öğreniyor!

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 76. yeni bölümüyle bugün 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 76. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Levent, hevesle hazırlıklarını yaptığı evlilik teklifi yapması için Ömer'le birlikte Meryem'in gelmesini bekler. Melis ise Levent'i engellemek için öyle bir plan yapar ki olayların rengi tümden değişir. Meryem, Nurgül'ün Ömer'i Almanya'ya götürme düşüncesini öğrenince gözyaşlarına boğulur. Aslı, Bahadır'ı Hülya'nın elinden almakta kararlıdır. Doğan ise Ayşe'nin hamile olduğunu zanneder ve yıkılır. Melis'in yaptığı planla Levent, Meryem'e evlilik teklifi edecekken Nurgül'ün Ömer'in annesi olduğunu öğrenmesi olayları iyice çıkmaza sürükler.

YENİ FRAGMAN