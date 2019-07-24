Yaralı Kuşlar 78. yeni bölüm fragmanı! Levent ve Meryem arasında neler oluyor?

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 78. yeni bölümüyle bugün 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Levent, artık Meryem'e güvenemeyeceğini Ulviye'ye söylüyor. Meryem ise Levent'in söylediklerini duyunca gözyaşlarını tutamıyor. Ayşe, Levent'in Meryem'e evlilik teklif edeceğini duyunca şaşırıyor. Yaşar, Aslı'nın Bahadır'la birlikte olduğunu görünce Aslı'yı uyarıyor. Nurgül, Levent'in Meryem'e ve Ömer'e oldukça düşkün olduğunu ve Meryem'e sürpriz hazırladığını anlatınca Tekin, iyice öfkeleniyor. Levent, tüm yaşananları unutup Meryem'e evlilik teklifi mi edecek?

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