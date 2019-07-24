24.07.2019 - 11:29
Yaralı Kuşlar 78. yeni bölüm fragmanı! Levent ve Meryem arasında neler oluyor?
Kanal D'nin sevilen dizisi Yaralı Kuşlar 78. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümünde Levent ve Meryem arasında neler oluyor?İşte Yaralı Kuşlar yeni bölümünden heyecan dolu anlar...
Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 78. yeni bölümüyle bugün 15:45'te Kanal D'de...
YARALI KUŞLAR 78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Levent, artık Meryem'e güvenemeyeceğini Ulviye'ye söylüyor. Meryem ise Levent'in söylediklerini duyunca gözyaşlarını tutamıyor. Ayşe, Levent'in Meryem'e evlilik teklif edeceğini duyunca şaşırıyor. Yaşar, Aslı'nın Bahadır'la birlikte olduğunu görünce Aslı'yı uyarıyor. Nurgül, Levent'in Meryem'e ve Ömer'e oldukça düşkün olduğunu ve Meryem'e sürpriz hazırladığını anlatınca Tekin, iyice öfkeleniyor. Levent, tüm yaşananları unutup Meryem'e evlilik teklifi mi edecek?
YENİ FRAGMAN
Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındıİstanbul Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu bebek bekleyen Hasan ve Nura Aydın çiftinin evlerinin giderleri taştı. Giderlerin taşması sonucu kötü kokudan zehirlenen 9 aylık hamile Nura Aydın hastaneye kaldırılarak doğuma alındı.