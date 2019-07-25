25.07.2019 - 18:24
Yaralı Kuşlar 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer, Meryem ve Levent'ten nasıl ayrılacak?
Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 80. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki yeni bölümde LÖmer, Meryem ve Levent'ten nasıl ayrılacak? İşte merakla beklenen 80. yeni bölümün fragmanı ve özeti...
YARALI KUŞLAR 80. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Ömer, Nurgül'ün kendi annesi olduğunu öğreniyor! Meryem ve Levent, her ne kadar zor olsa da Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söylüyor. Ömer, bu gerçeği öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek? Bir diğer taraftan Ayşe ve Cemil, kendi aralarında yaptıkları sahte evliliği kimseye belli etmemeleri için birbirlerini daha dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Doğan gerçekleri duyuyor. Peki Doğan, Ayşe ve Cemil'in evliliğiyle ilgili gizli sırrı öğrenince ne yapacak? Ömer, Meryem ve Levent'ten nasıl ayrılacak?
YARALI KUŞLAR 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.