Yaralı Kuşlar 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer, Meryem ve Levent'ten nasıl ayrılacak?

YARALI KUŞLAR 80. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Ömer, Nurgül'ün kendi annesi olduğunu öğreniyor! Meryem ve Levent, her ne kadar zor olsa da Ömer'e Nurgül'ün annesi olduğunu söylüyor. Ömer, bu gerçeği öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek? Bir diğer taraftan Ayşe ve Cemil, kendi aralarında yaptıkları sahte evliliği kimseye belli etmemeleri için birbirlerini daha dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Doğan gerçekleri duyuyor. Peki Doğan, Ayşe ve Cemil'in evliliğiyle ilgili gizli sırrı öğrenince ne yapacak? Ömer, Meryem ve Levent'ten nasıl ayrılacak?



YARALI KUŞLAR 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



