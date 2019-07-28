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28.07.2019 - 18:55

Yaralı Kuşlar 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Ömer ve Nurgül'e test yapılmasını istiyor!

Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 81. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Merakla beklenen yeni bölüme Levent'in Ömer ve Nurgül'e test yapılmasını istemesi damga vuracak! İşte merakla beklenen 81. yeni bölümün fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Ömer ve Nurgül'e test yapılmasını istiyor!

YARALI KUŞLAR 81. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Nurgül'ün annesi olduğunu öğrenince Meryem'e babasının kim olduğunu soruyor. Meryem ve Levent, Ömer'in karşısında oldukça zor duruyor. Tekin, Nurgül'ün bir şeyler çevirdiğini öğrenince Neriman'a takip etmesi için uyarıda bulunur. Doğan ise eline geçen ilk fırsatta Cemil'i Ayşe'ye kötüler. Cemil'in Oya'yla olan fotoğraflarını çeken Doğan, o fotoğrafları Ayşe'ye gösterir. Cemil'e duyguları olan Ayşe ne yapacak? Levent, Ömer'in gerçekten annesi olduğuna emin olması için Nurgül'den DNA testi ister. Nurgül, Levent'in bu isteği üzerine ne yapacağını şaşırır? Nurgül'ün gerçekte Ömer'in annesi olmadığı ortaya çıkacak mı?

YARALI KUŞLAR 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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