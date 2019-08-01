Yaralı Kuşlar 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Ömer'i Almanya'ya mı götürüyor?

YARALI KUŞLAR 85. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Levent, Ömer'in konaktan gidişiyle adeta yıkılır. Meryem de Ömer'le birlikte konaktan ayrılır. Nurgül, Ömer'i ve Meryem'i konaktan çıkardıktan sonra Ömer'i Almanya'ya götürecek mi? Meryem, Ömer'den nasıl ayrılacak? Levent'in Meryemlerin eve geldiğinde Tekin'i ve herkesi bir arada gördüğü manzara ise büyük bir soru işaretidir.

YARALI KUŞLAR 85. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





