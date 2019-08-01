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01.08.2019 - 18:34

Yaralı Kuşlar 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Ömer'i Almanya'ya mı götürüyor?

Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 85. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki merakla beklenen yeni bölümde Nurgül, Ömer'i Almanya'ya mı götürüyor? İşte gözlerin çevrildiği 85. yeni bölümün fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül, Ömer'i Almanya'ya mı götürüyor?

YARALI KUŞLAR 85. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Levent, Ömer'in konaktan gidişiyle adeta yıkılır. Meryem de Ömer'le birlikte konaktan ayrılır. Nurgül, Ömer'i ve Meryem'i konaktan çıkardıktan sonra Ömer'i Almanya'ya götürecek mi? Meryem, Ömer'den nasıl ayrılacak? Levent'in Meryemlerin eve geldiğinde Tekin'i ve herkesi bir arada gördüğü manzara ise büyük bir soru işaretidir. 

YARALI KUŞLAR 85. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyorÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
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