MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYaralı Kuşlar 86. yeni bölüm fragmanı!
04.08.2019 - 15:28

Yaralı Kuşlar 86. yeni bölüm fragmanı!

Yaralı Kuşlar 86. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Kanal D'nin sevilen dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümünde Tekin ve Levent, karşı karşıya gelecek. İşte Yaralı Kuşlar 86. yeni bölümünden nefes kesen dakikalar...

Yaralı Kuşlar 86. yeni bölüm fragmanı!

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 86. yeni bölümüyle yarın 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 86. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekin, Levent'in gördüğü manzara sonrasında Meryem'den ve Ömer'den uzak durması konusunda Levent'i uyarıyor. Ömer'in Almanya'ya gidişini engellediğini kanıtlayan Tekin, Levent'in karşısında kendisini güçlü hisseder. Cemil ve Oya gerçekten yakınlaşıyor mu? Melis, Aslı konusunda Bahadır'ı peşini bırakmıyor. Tekin ve Melis'in yaptığı konuşmayı istemeden de olsa dinleyen Nurgül öğrendiği gerçekler karşısında neler yapacak?

YENİ FRAGMAN

 

Kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardıŞanlıurfa’da kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da 12 gecekondu yandı

Ankara'da 12 gecekondu yandı

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Atamalar ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Atamalar ne zaman?

Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da ortak operasyon! İki terörist yakalandı

Emniyet ve MİT'ten İstanbul'da ortak operasyon! İki terörist yakalandı

Sıradaki Haber