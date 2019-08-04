Yaralı Kuşlar 86. yeni bölüm fragmanı!

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 86. yeni bölümüyle yarın 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 86. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekin, Levent'in gördüğü manzara sonrasında Meryem'den ve Ömer'den uzak durması konusunda Levent'i uyarıyor. Ömer'in Almanya'ya gidişini engellediğini kanıtlayan Tekin, Levent'in karşısında kendisini güçlü hisseder. Cemil ve Oya gerçekten yakınlaşıyor mu? Melis, Aslı konusunda Bahadır'ı peşini bırakmıyor. Tekin ve Melis'in yaptığı konuşmayı istemeden de olsa dinleyen Nurgül öğrendiği gerçekler karşısında neler yapacak?

YENİ FRAGMAN