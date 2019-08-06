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06.08.2019 - 10:11

Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı! Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Kanal D'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümünde Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi? merak konusu. İşte Yaralı Kuşlar yeni bölümden heyecan dolu anlar...

Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı! Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 87. yeni bölümüyle bugün 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 87. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nurgül, Ömer'in Levent'in oğlu olduğunu öğrenince Tekin'den ve içinde bulunduğu oyundan kurtulmaya çalışır. Nurgül, Ömer'i Levent'le buluşturmaya çalışırken Meryem'i de yanında götürmeye çalışır. Ancak Nurgül, Doğan'a yakalanınca olaylar iyice karışır. Tekin, Nurgül'ü çocuğu ve kardeşiyle tehdit etmekten öteye gider ve Nurgül'e silah çeker. Melis, Bahadır'a yaklaşan Aslı'ya meydan okumaya başlar. Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

YENİ FRAGMAN

Tavuk yüklü TIR uykudaki 2 çocuğa kabusu yaşattıAdana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Olayda, duvarı yıkılan evde uyuyan 2 küçük kardeş, enkaz altında kalarak yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.
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