Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı! Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 87. yeni bölümüyle bugün 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 87. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nurgül, Ömer'in Levent'in oğlu olduğunu öğrenince Tekin'den ve içinde bulunduğu oyundan kurtulmaya çalışır. Nurgül, Ömer'i Levent'le buluşturmaya çalışırken Meryem'i de yanında götürmeye çalışır. Ancak Nurgül, Doğan'a yakalanınca olaylar iyice karışır. Tekin, Nurgül'ü çocuğu ve kardeşiyle tehdit etmekten öteye gider ve Nurgül'e silah çeker. Melis, Bahadır'a yaklaşan Aslı'ya meydan okumaya başlar. Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

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