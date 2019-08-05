Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

YARALI KUŞLAR 87. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Nurgül, Ömer'in Levent'in oğlu olduğunu öğrenince Tekin'den ve içinde bulunduğu oyundan kurtulmaya çalışır. Nurgül, Ömer'i Levent'le buluşturmaya çalışırken Meryem'i de yanında götürmeye çalışır. Ancak Nurgül, Doğan'a yakalanınca olaylar iyice karışır. Tekin, Nurgül'ü çocuğu ve kardeşiyle tehdit etmekten öteye gider ve Nurgül'e silah çeker. Melis, Bahadır'a yaklaşan Aslı'ya meydan okumaya başlar. Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?



YARALI KUŞLAR 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



