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05.08.2019 - 18:22

Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 87. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki merakla beklenen yeni bölümde Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi? İşte gözlerin çevrildiği 87. yeni bölümün fragmanı ve özeti...

Yaralı Kuşlar 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

YARALI KUŞLAR 87. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nurgül, Ömer'in Levent'in oğlu olduğunu öğrenince Tekin'den ve içinde bulunduğu oyundan kurtulmaya çalışır. Nurgül, Ömer'i Levent'le buluşturmaya çalışırken Meryem'i de yanında götürmeye çalışır. Ancak Nurgül, Doğan'a yakalanınca olaylar iyice karışır. Tekin, Nurgül'ü çocuğu ve kardeşiyle tehdit etmekten öteye gider ve Nurgül'e silah çeker. Melis, Bahadır'a yaklaşan Aslı'ya meydan okumaya başlar. Tekin, Nurgül'ü öldürecek mi?

YARALI KUŞLAR 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Turgutlu'da 20 dönüm makilik alanda yangınManisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.
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