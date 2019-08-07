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07.08.2019 - 11:39

Yaralı Kuşlar 88. yeni bölüm fragmanı! Nurgül'ün yeni planı...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yaralı Kuşlar 88. yeni bölüm fragmanıyla izleyenleri meraklandırdı. Yaralı Kuşlar yeni bölümünde Nurgül'ün yeni planı ne olacak? İşte Yaralı Kuşlar 88. yeni bölümünden heyecan dolu anlar...

Yaralı Kuşlar 88. yeni bölüm fragmanı! Nurgül'ün yeni planı...

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 88. yeni bölümüyle bugün 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 88. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem,Levent'in teklifini kabul edemez. Tekin, Nurgül'e fazlasıyla gözdağı verir. Ancak Nurgül, Doğan'ın elinden kurtulup Tekin'i alt etmek için yeni planlar kurar. Melis, Aslı'yı Bahadır konusunda uyarmak isterken kendisinin tehlikede olduğunu öğrenir. Çünkü Aslı, Melis'i Hülya'nın başına gelen olaylarla tehdit eder. Nurgül, Tekin'in planını bozar ve Levent'i arar. Levent, gerçekleri öğreniyor mu? Tekin'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor mu?

YENİ FRAGMAN

 

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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