Yaralı Kuşlar 88. yeni bölüm fragmanı! Nurgül'ün yeni planı...

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 88. yeni bölümüyle bugün 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR 88. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem,Levent'in teklifini kabul edemez. Tekin, Nurgül'e fazlasıyla gözdağı verir. Ancak Nurgül, Doğan'ın elinden kurtulup Tekin'i alt etmek için yeni planlar kurar. Melis, Aslı'yı Bahadır konusunda uyarmak isterken kendisinin tehlikede olduğunu öğrenir. Çünkü Aslı, Melis'i Hülya'nın başına gelen olaylarla tehdit eder. Nurgül, Tekin'in planını bozar ve Levent'i arar. Levent, gerçekleri öğreniyor mu? Tekin'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor mu?

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