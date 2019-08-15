MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYaralı Kuşlar 91. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem kurtulacak mı?
15.08.2019 - 13:22

Yaralı Kuşlar 91. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem kurtulacak mı?

Yaralı Kuşlar yeni bölüm için heyecan dorukta. Hafta içi her gün ekrana gelen günlük dizi Yaralı Kuşlar yeni bölümleri ile Pazartesi gününden itibaren izleyici ile buluşmaya devem edecek. Peki, Yaralı Kuşlar 91. bölümde neler olacak?

Yaralı Kuşlar 91. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem kurtulacak mı?

Kanal D'nin yeni günlük dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümleri için geri sayım başladı. 91. bölümü ile ekrana gelecek olan dizide yine heyecan dorukta.

YARALI KUŞLAR 91. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melis tarafından konağın saunasına kapatılan Meryem, saatlerce kurtarılmayı bekler. Genç kız, Levent'le geçirdiği güzel günleri hatırlar ve sonunda dayanamaz bayılır. Levent ise her yerde Meryem'i aramaktadır. Meryem'le en son konuşan kişi ise Ayşe'dir. Levent, büyük bir uğraş sonunda Meryem'i bulur. Meryem'in, yerde baygın bir halde yattığını gören Levent, genç kızı kurtarabilecek mi? Meryem, hayatta kalmayı başarabilecek mi? Yoksa Melis amacına ulaşacak mı?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 15.45'te Kanal D'de!

YARALI KUŞLAR 91. BÖLÜM FRAGMANI

Tekirdağ’da toplu leylek ölümleriTekirdağ'da göç eden leylekler, Demirli Mahallesi kesimindeki yüksek gerilim hattında elektirk akımına kapılması sonucu telef oldu. AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin telef olduğu bölgede incelemelerde bulunup, leylek ölümlerini önlemek için bazı noktalardaki yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Bankta bulduğu çantadan servet çıktı!

Bankta bulduğu çantadan servet çıktı!

Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Sıradaki Haber