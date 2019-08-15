Yaralı Kuşlar 91. bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem kurtulacak mı?

Kanal D'nin yeni günlük dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümleri için geri sayım başladı. 91. bölümü ile ekrana gelecek olan dizide yine heyecan dorukta.

YARALI KUŞLAR 91. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melis tarafından konağın saunasına kapatılan Meryem, saatlerce kurtarılmayı bekler. Genç kız, Levent'le geçirdiği güzel günleri hatırlar ve sonunda dayanamaz bayılır. Levent ise her yerde Meryem'i aramaktadır. Meryem'le en son konuşan kişi ise Ayşe'dir. Levent, büyük bir uğraş sonunda Meryem'i bulur. Meryem'in, yerde baygın bir halde yattığını gören Levent, genç kızı kurtarabilecek mi? Meryem, hayatta kalmayı başarabilecek mi? Yoksa Melis amacına ulaşacak mı?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 15.45'te Kanal D'de!

YARALI KUŞLAR 91. BÖLÜM FRAGMANI