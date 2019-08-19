Yaralı Kuşlar 91. yeni bölüm fragmanı! Levent, Meryem'i kurtarabilecek mi?

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar dizisinde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 91. yeni bölümüyle 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melis tarafından konağın saunasına kapatılan Meryem, saatlerce kurtarılmayı bekler. Genç kız, Levent'le geçirdiği güzel günleri hatırlar ve sonunda dayanamaz bayılır. Levent ise her yerde Meryem'i aramaktadır. Meryem'le en son konuşan kişi ise Ayşe'dir. Levent, büyük bir uğraş sonunda Meryem'i bulur. Meryem'in, yerde baygın bir halde yattığını gören Levent, genç kızı kurtarabilecek mi? Meryem, hayatta kalmayı başarabilecek mi? Yoksa Melis amacına ulaşacak mı?

YENİ FRAGMAN