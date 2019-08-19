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19.08.2019 - 11:11

Yaralı Kuşlar 91. yeni bölüm fragmanı! Levent, Meryem'i kurtarabilecek mi?

Yaralı Kuşlar 91. yeni bölüm fragmanıyla izleyenleri meraklandırdı. Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümünde Levent, Meryem'i kurtarabilecek mi? merak konusu. İşte Yaralı Kuşlar 91. yeni bölümünden heyecan dolu dakikalar...

Yaralı Kuşlar 91. yeni bölüm fragmanı! Levent, Meryem'i kurtarabilecek mi?

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar dizisinde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 91. yeni bölümüyle 15:45'te Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melis tarafından konağın saunasına kapatılan Meryem, saatlerce kurtarılmayı bekler. Genç kız, Levent'le geçirdiği güzel günleri hatırlar ve sonunda dayanamaz bayılır. Levent ise her yerde Meryem'i aramaktadır. Meryem'le en son konuşan kişi ise Ayşe'dir. Levent, büyük bir uğraş sonunda Meryem'i bulur. Meryem'in, yerde baygın bir halde yattığını gören Levent, genç kızı kurtarabilecek mi? Meryem, hayatta kalmayı başarabilecek mi? Yoksa Melis amacına ulaşacak mı?

YENİ FRAGMAN

Tepeden yuvarlanan kaya parçası kafasına düştü!Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Halil Özcan (26), annesi Emine Özcan ile yürüyüş yaptığı sırada tepeden kopan kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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