19.08.2019 - 19:09
Yaralı Kuşlar 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem yaşayacak mı?
Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 92. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Peki merakla beklenen yeni bölümde Meryem, yaşayacak mı? İşte sevilen dizinin 92. yeni bölümün fragmanı ve özeti...
YARALI KUŞLAR 92. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Meryem'i kilitli kaldığı saunadan çıkarmayı başaran Levent, genç kızın öldüğünü düşünür. Meryem, baygın bir haldedir. Neriman, Meryem'in hastaneye kaldırıldığını Tekin'e haber verir. Meryem, doktorlar tarafından acil müdahaleye alınır. Tekin ise Meryem'in durumundan Levent'i sorumlu tutar. Polisler, doktor raporuna göre Meryem'in kilitli kaldığını öğrenince herkesi sorguya çekecektir. Tekin, Meryem'in bu halde olmasında Melis'in parmağı olacağını düşünür. Melis ise Meryem'i hastanede bile rahat bırakmaz. Meryem'in gözlerini açmamasını isteyen Melis, Meryem'i tekrar ölüme sürükleyecek mi?
YARALI KUŞLAR 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Alman turist evde ölü bulunduAntalya’nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Uwe Szramek (57), vücudu isle kaplı halde evin banyosunda ölü bulundu. Etrafında çok sayıda mangal kömürü bulunan Szramek'in evinde yapılan aramada, 'Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel' ve 'Türkiye her şey için teşekkür ederim' yazılı notlar bulundu.