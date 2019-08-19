Yaralı Kuşlar 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Meryem yaşayacak mı?

YARALI KUŞLAR 92. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Meryem'i kilitli kaldığı saunadan çıkarmayı başaran Levent, genç kızın öldüğünü düşünür. Meryem, baygın bir haldedir. Neriman, Meryem'in hastaneye kaldırıldığını Tekin'e haber verir. Meryem, doktorlar tarafından acil müdahaleye alınır. Tekin ise Meryem'in durumundan Levent'i sorumlu tutar. Polisler, doktor raporuna göre Meryem'in kilitli kaldığını öğrenince herkesi sorguya çekecektir. Tekin, Meryem'in bu halde olmasında Melis'in parmağı olacağını düşünür. Melis ise Meryem'i hastanede bile rahat bırakmaz. Meryem'in gözlerini açmamasını isteyen Melis, Meryem'i tekrar ölüme sürükleyecek mi?



YARALI KUŞLAR 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



