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21.08.2019 - 10:25

Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm fragmanı! Levent, Meryem'e evlilik teklifi ediyor

Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümünde Levent, Meryem'e evlilik teklifi edecek. İşte heyecan dolu dakikalar haberimizde...

Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm fragmanı! Levent, Meryem'e evlilik teklifi ediyor

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümünde heyecan dorukta. Yaralı Kuşlar 93. yeni bölümüyle bugün 16:00'da Kanal D'de...

YARALI KUŞLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tekin, Melis'in Meryem'in odasına girdiğini görünce deliye dönüyor. Melis'in Meryem'e zarar verecek bir hamle yapacağını düşünen Tekin, hiç tereddüt etmeden Melis'e silah çekerek tehdit ediyor. Meryem ise sonunda uyanıyor ve hastaneden taburcu oluyor. Levent ve Meryem, günler sonra konağa geri dönüyor. Meryem'i ise konakta büyük bir sürpriz bekliyor. Levent, sonunda Meryem'e evlilik teklifinde bulunacaktır. Melis bu sürprizi Aslı'dan öğrenirken, Tekin ise Levent'i Meryem'den uzaklaştırmak için büyük bir tuzak hazırlamanın peşindedir. Meryem, Levent'in evlilik teklifini kabul edecek mi?

YENİ FRAGMAN

5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi ile karakolluk olduAntalya’da, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi tarafından kovulan temizlik işçisi Sevda Karakuş, onurunun kırıldığını belirterek, polise şikayette bulundu. Ev sahibi Rusalina B. de Sevda Karakuş'tan şikayetçi oldu.
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