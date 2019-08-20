Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Meryem'e evlilik teklifi ediyor!

YARALI KUŞLAR 93. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Tekin, Melis'in Meryem'in odasına girdiğini görünce deliye dönüyor. Melis'in Meryem'e zarar verecek bir hamle yapacağını düşünen Tekin, hiç tereddüt etmeden Melis'e silah çekerek tehdit ediyor. Meryem ise sonunda uyanıyor ve hastaneden taburcu oluyor. Levent ve Meryem, günler sonra konağa geri dönüyor. Meryem'i ise konakta büyük bir sürpriz bekliyor. Levent, sonunda Meryem'e evlilik teklifinde bulunacaktır. Melis bu sürprizi Aslı'dan öğrenirken, Tekin ise Levent'i Meryem'den uzaklaştırmak için büyük bir tuzak hazırlamanın peşindedir. Meryem, Levent'in evlilik teklifini kabul edecek mi?



YARALI KUŞLAR 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



