20.08.2019 - 18:15
Yaralı Kuşlar 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent, Meryem'e evlilik teklifi ediyor!
Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 93. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Merakla beklenen yeni bölümde Levent, Meryem'e evlilik teklifi edecek ve oldukça heyecanlı anlar yaşanacak. İşte sevilen dizinin 93. yeni bölümün fragmanı ve özeti...
YARALI KUŞLAR 93. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tekin, Melis'in Meryem'in odasına girdiğini görünce deliye dönüyor. Melis'in Meryem'e zarar verecek bir hamle yapacağını düşünen Tekin, hiç tereddüt etmeden Melis'e silah çekerek tehdit ediyor. Meryem ise sonunda uyanıyor ve hastaneden taburcu oluyor. Levent ve Meryem, günler sonra konağa geri dönüyor. Meryem'i ise konakta büyük bir sürpriz bekliyor. Levent, sonunda Meryem'e evlilik teklifinde bulunacaktır. Melis bu sürprizi Aslı'dan öğrenirken, Tekin ise Levent'i Meryem'den uzaklaştırmak için büyük bir tuzak hazırlamanın peşindedir. Meryem, Levent'in evlilik teklifini kabul edecek mi?
YARALI KUŞLAR 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI