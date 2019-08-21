21.08.2019 - 19:28
Yaralı Kuşlar 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent hakkında tutuklama kararı çıkıyor!
Kanal D'nin hafta için her gün 15:45'de izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Yaralı Kuşlar'ın 94. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Merakla beklenen yeni bölümde Levent hakkında tutuklama kararı çıkacak ve oldukça heyecanlı anlar yaşanacak. İşte sevilen dizinin 94. yeni bölümün fragmanı ve özeti...
YARALI KUŞLAR 94. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Levent, Meryem'e yaptığı sürpriz evlilik teklifi sırasında büyük bir şok yaşıyor. Konağı basan polisler Levent'i Kudret'i öldürme gerekçesiyle gözaltına alıyor. Melis dışında kimse ne olduğunu anlamıyor. Polislerin konakta başlattığı aramada tüm delilleri yok etmeye çalışan Melis, olayla ilgisinin ortaya çıkmasından oldukça korkar. Levent, ise tanımadığı birini öldürmekle suçlanırken kendisini ifade etmekte zorlanır. Kudret'in Hülya'yla olan bağlantısını ortaya çıkar. Peki Levent'in suçsuz olduğu ortaya çıkabilecek mi?
YARALI KUŞLAR 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sulama kanalından çıkartılan gencin annesi yürekleri yaktıAdana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi atlattıktan sonra Can-Kur ekiplerince çıkartılan ve kalbi yeniden çalıştırılan gencin annesinin "Ali Ekber duy sesimi" diye ağıt yakması yürekleri dağladı.