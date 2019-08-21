Yaralı Kuşlar 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Levent hakkında tutuklama kararı çıkıyor!

YARALI KUŞLAR 94. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Levent, Meryem'e yaptığı sürpriz evlilik teklifi sırasında büyük bir şok yaşıyor. Konağı basan polisler Levent'i Kudret'i öldürme gerekçesiyle gözaltına alıyor. Melis dışında kimse ne olduğunu anlamıyor. Polislerin konakta başlattığı aramada tüm delilleri yok etmeye çalışan Melis, olayla ilgisinin ortaya çıkmasından oldukça korkar. Levent, ise tanımadığı birini öldürmekle suçlanırken kendisini ifade etmekte zorlanır. Kudret'in Hülya'yla olan bağlantısını ortaya çıkar. Peki Levent'in suçsuz olduğu ortaya çıkabilecek mi?



YARALI KUŞLAR 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



