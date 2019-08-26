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26.08.2019 - 14:18

Yaralı Kuşlar 96. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?

Yaralı Kuşlar 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Levent cezaevine giriyor. Hem Meryem hem de Levent feci şekilde üzgün. Cezaevinde Levent'in başına gelenler ise herkesi kahrediyor.

Yaralı Kuşlar 96. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?

Hafta içi her ün Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaralı Kuşlar'ın 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Levent mahkeme tarafından cevaevine gönderiliyor. Levent burada son Meryem'e son kez onu sevdiğini söylüyor. Tekin, Meryem'e şantaj uygularken Levent cezaevinde bıçaklanıyor. İşte ayrıntılar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hande'nin verdiği ifadeden dolayı Levent, tekrar cezaevine girer. 16 yıl hapis cezası alan Levent için Meryem ve Ulviye adeta kahrolur. Levent, son kez Meryem'e onu sevdiğini söyleyerek duruşma salonundan götürülür. Melis ise Levent'in başına gelenlerden Tekin'in sorumlu olduğunu anlayınca silahını alarak Tekin'in karşısına geçer. Doğan, Ayşe ve Cemil'in evliliğinin sahte olduğunu Oya'ya söyleyerek büyük bir hamle yapar. Levent'in başı cezaevinde de beladadır. Genç adam, hiç beklemediği bir anda bıçaklanır. Levent, ölecek mi?

 

'51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi!'Zonguldak'ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.
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