Yaralı Kuşlar 99. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin sevilen günlük dizisi Yaralı Kuşlar'ın 99. bölümü saat 16.00'da ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Levent, Meryem sayesinde hapisten çıkıyor. Fakat sevdiği adama bir şey diyemiyor. Tekin'in baskıları artarken Cemil ve Ayşe'nin evliliğindeki büyük sır ise ortaya çıkmaya başlıyor.

İşte detaylar:

Levent'in hapisten çıkması için fedakarlık yapan Meryem durumu Levent'e açıklayamaz. Tekin'in baskılarına maruz kalan Meryem'in hayatı oldukça kötü bir hal alır. Tüm bu olanlara anlam veremeyen Levent ise hapisten çıkmasına rağmen kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur!

Cemil ve Ayşe'nin evliliğindeki büyük sır ise ortaya çıkmaya başlar.