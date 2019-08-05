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05.08.2019 - 10:48

Yaralı Kuşlar yeni bölüm fragmanı! Tekin ve Levent...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yaralı Kuşlar yeni bölümünde Tekin ve Levent, karşı karşıya gelecek. Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar 86. yeni bölümünden heyecan dolu dakikalar haberimizde...

Yaralı Kuşlar yeni bölüm fragmanı! Tekin ve Levent...

Hafta içi her gün yayınlanan Yaralı Kuşlar yeni bölümü izleyicisini ekrana kilitleyecek. Yaralı Kuşlar 86. yeni bölümünde;

Tekin, Levent'in gördüğü manzara sonrasında Meryem'den ve Ömer'den uzak durması konusunda Levent'i uyarıyor. Ömer'in Almanya'ya gidişini engellediğini kanıtlayan Tekin, Levent'in karşısında kendisini güçlü hisseder. Cemil ve Oya gerçekten yakınlaşıyor mu? Melis, Aslı konusunda Bahadır'ı peşini bırakmıyor. Tekin ve Melis'in yaptığı konuşmayı istemeden de olsa dinleyen Nurgül öğrendiği gerçekler karşısında neler yapacak?

YENİ FRAGMAN

 

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılarİstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, dükkanların altına sığındı.
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