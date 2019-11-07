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07.11.2019 - 10:48 | | DHA

Yaralı olarak hastaneye götürdüğü amcası ölünce tutuklandı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde darp edilerek öldürülen eski muhtar Recep Er'i (57) aracıyla hastaneye getiren amcÖmer Er (32), çelişkili ifadeleri ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Yaralı olarak hastaneye götürdüğü amcası ölünce tutuklandı!

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Uzunçayır Mahallesi Yağmur Sokak’taki evinde eşiyle birlikte yaşayan Recep Er, yeğeni Ömer Er tarafından araçla ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Darp edildiği tespit edilen Recep Er, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak araç üzerinde yapılan incelemede, birçok yerinde ölen Recep Er’in kan izlerine rastlayan polis, yeğeni Ömer Er'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Ömer Er, ifadesinde amcasını gece saatlerinde evine bıraktığını, daha sonra kendisinin arkadaşlarının yanına gittiğini ileri sürdü. Er, dönüşte ise amcasını kanlar içinde bulduğunu ve hemen hastaneye götürdüğünü iddia etti. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Ömer Er, çelişkili ifadeleri ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

 

 

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