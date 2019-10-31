Yaramazlığı pahalıya mal oldu!

Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi'ndeki Güzelyurt Sokak'ta bulunan 2 katlı evin 1'inci katında, çakmakla oynayan Adem Uçar, perdeleri tutuşturdu. Alevler, kısa sürede tüm odayı sardı. Yangını fark eden Adem'in annesi Fadime Uçar, söndürmek istedi; ancak başaramadı. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen Fadime Uçar ile oğulları Adem ve Ömer Asaf Uçar, sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.