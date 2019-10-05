MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYardım etmek yerine kaçtı! Geriye bu acı görüntü kaldı
05.10.2019 - 20:02 | | İHA

Yardım etmek yerine kaçtı! Geriye bu acı görüntü kaldı

Elazığ’da bir otomobil yolun karşısına engelli aracıyla geçmek isteyen yaşlı adama çarpıp ölümüne neden oldu, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Yardım etmek yerine kaçtı! Geriye bu acı görüntü kaldı

Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belli olmayan otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki Hüseyin Cangir'in kullandığı engelli aracına çarptı.

Yardım etmek yerine kaçtı Geriye bu acı görüntü kaldı

Çarpmanın etkisiyle Cangir'in kullandığı engelli aracı savrularak yol kenarında park halinde bulunan başka bir aracın altına girdi. Kazaya karışan sürücü ise olay yerinden kalkamayan Cangir'e yardım etmek yerine kaçtı. Kazada yaralanan Cangir'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri plakası belirlenen şüpheli araçtan yola çıkarak sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zülal Çınar'ın 1,5 ayı kaldı... Yardım bekliyor

Zülal Çınar'ın 1,5 ayı kaldı... Yardım bekliyor

Son anda kurtuldu, yaşananları anlattı

Son anda kurtuldu, yaşananları anlattı

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Yardım etmek yerine kaçtı! Geriye bu acı görüntü kaldı

Yardım etmek yerine kaçtı! Geriye bu acı görüntü kaldı

Sıradaki Haber