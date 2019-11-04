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04.11.2019 - 19:59 | | İHA

Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti

Malatya'da yardım amaçlı gittiği evde fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden iddiaya göre bakıma muhtaç bir aileyi beraberindeki birkaç arkadaşı ile ziyarete giden Mehmet Aladağ (68) evde aniden fenalaştı.

Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Aladağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Aladağ'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılığın talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatılırken şahsın beraberindeki arkadaşları ile birlikte yardım amaçlı gittiği ev sakinleri ifadeleri kalınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti

Yardım için gittiği evde hayatını kaybettiMalatya'da yardım amaçlı gittiği evde fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.
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