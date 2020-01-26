Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Keşan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Keşan Belediyesi Atatürk Spor Tesisleri bahçesine kurulan çadırda halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, bölgedeki depremzedelere gönderilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, depremin ardından yardım kampanyası çağrısında bulunduklarını belirterek, "Bu yaptığımız çağrıya Keşan halkı oldukça duyarlı davrandı. Biz bu eşyaları ayıracağız. Giyim eşyalarının hiç kullanılmamış olanlarını kutulayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ'a göndereceğiz. Türk halkının bu tür olaylarda dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha gördük. Tüm Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Yardım için getirilen kolilerin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' dilekleri içeren notlar da çıktı. Bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine 'Sen de paylaş, ben oynadım, sen de oyna' yazması ise duygulandırdı.

ATAŞEHİR

Ataşehir Belediye Birim Müdürleri, Ataşehir Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve gönüllüler bir araya gelerek deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanması, ayrıştırılması, paketlenmesi ve ulaşımının sağlanması için seferber oldu. Belediyenin ve vatandaşların desteğiyle toplanan malzemeler hızlı bir şekilde depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ana toplanma noktası Erdal Eren Kültür Merkezi olan çalışmalarda, ihtiyaç malzemelerden iki paket içinde çıkan not ise duygulu anlara sebep oldu. Notlarda yazılı olan “Keşke daha fazla imkanım olsaydı da daha çok şey gönderebilseydim, özür dilerim. Yüreğim, kalbim, ruhum sizinle. Hepsi geçecek emin olun, hiçbir şey olmazsa sabah olur” yazıyordu. Battaniye, elbise, mont, eldiven, bere, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, mama gibi ihtiyaç duyulan tüm malzemeler toplanarak; ayrıştırılıp, kutulara konularak gönderildi. Yardım çalışmalarında hiç kullanılmamış veya temiz ve kullanılabilecek durumda olan malzemeler toplanırken, kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm için ayrıştırılıyor.