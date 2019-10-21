Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

Edinilen bilgiye göre, kaza yapan bir traktörün yardımına giden duyarlı bir vatandaş, aracını yol kenarına park etti. Birkaç dakika sonra patlama sesi meydana gelen araçtan dumanlar yükseldi.
Korkutan olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları incelemede su kaynatma nedeniyle radyatör kapağında patlama meydana geldiğini belirledi.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.