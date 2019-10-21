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21.10.2019 - 09:17 | | DHA

Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kazazedenin yardımına giden sürücünün arabasında patlama sesi duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, araçta radyatör kapağının patladığı ortaya çıktı.

Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

Edinilen bilgiye göre, kaza yapan bir traktörün yardımına giden duyarlı bir vatandaş, aracını yol kenarına park etti. Birkaç dakika sonra patlama sesi meydana gelen araçtan dumanlar yükseldi.

Korkutan olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları incelemede su kaynatma nedeniyle radyatör kapağında patlama meydana geldiğini belirledi.

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