Yaren Leylek’e köyde gala

Filmin galası bu akşam köy meydanına kurulacak açık hava sinemasında yapılacak. Eskikaraağaç, leyleklerin, bahar ve yaz aylarını geçirdiği köylerden biri. Köye ilk ulaşan leyleklerden biri olan ‘Yaren Leylek’, her sabah balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konuyor.

Yılmaz sohbet ettiği Yaren’i balıkla besliyor. Ünü sınırları aşan Yaren Leylek ile Adem Yılmaz’ın hikayesi, Burak Doğansoysal yönetmenliğinde beyazperdeye taşındı. Karacabey Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan belgeselin yapımcılığını Akın Esgin, sanat yönetmenliğini Gökben Şaş üstlendi. Belgeselin danışmanlığını ise hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş yaptı. Filmin afişinde Ömer Köse’nin imzası var.