MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYaren Leylek’e köyde gala
22.09.2019 - 07:50 |

Yaren Leylek’e köyde gala

Bursa’nın Eskikaraağaç köyünde geçen, Adem Amca ile Yaren Leylek’in baş kahramanları olduğu masalsı hikâye beyazperdeye taşındı.

Yaren Leylek’e köyde gala

Filmin galası bu akşam köy meydanına kurulacak açık hava sinemasında yapılacak. Eskikaraağaç, leyleklerin, bahar ve yaz aylarını geçirdiği köylerden biri. Köye ilk ulaşan leyleklerden biri olan ‘Yaren Leylek’, her sabah balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konuyor.

Yılmaz sohbet ettiği Yaren’i balıkla besliyor. Ünü sınırları aşan Yaren Leylek ile Adem Yılmaz’ın hikayesi, Burak Doğansoysal yönetmenliğinde beyazperdeye taşındı. Karacabey Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan belgeselin yapımcılığını Akın Esgin, sanat yönetmenliğini Gökben Şaş üstlendi. Belgeselin danışmanlığını ise hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş yaptı. Filmin afişinde Ömer Köse’nin imzası var.

 

 

E-5'te kaza! Trafik kilit...İstanbul'da Sefaköy D-100 karayolu (E-5) Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... E-5'te kaza! Trafik kilit...

Son dakika... E-5'te kaza! Trafik kilit...

Polis şafak vakti tek tek bastı!

Polis şafak vakti tek tek bastı!

Neslican ​Tay’dan ağlatan mesaj: Kendinizi sevin en çok da sol bacağınızı...

Neslican ​Tay’dan ağlatan mesaj: Kendinizi sevin en çok da sol bacağınızı...

Dehşet apartmanı! Annesini aldattığını düşündüğü babasını...

Dehşet apartmanı! Annesini aldattığını düşündüğü babasını...

Sıradaki Haber