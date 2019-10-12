Yargı Paketi’nin 10 maddesi kabul edildi

15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesi, hâkim-savcı, avukat ve noterlik için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı getirilmesi, haklarındaki idari veya adli işlemler lehine sonuçlansa da pasaportu iptal edilenlere veya pasaport talebi reddedilenlere pasaport verilmesi kabul edilen maddeler arasında. bulunuyor. Teklifin görüşmelerine 15 Ekim’de devam edilecek.