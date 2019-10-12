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12.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Yargı Paketi’nin 10 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi olarak bilinen 39 maddelik yasa teklifinin ilk 10 maddesini kabul etti.

15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesi, hâkim-savcı, avukat ve noterlik için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı getirilmesi, haklarındaki idari veya adli işlemler lehine sonuçlansa da pasaportu iptal edilenlere veya pasaport talebi reddedilenlere pasaport verilmesi kabul edilen maddeler arasında. bulunuyor. Teklifin görüşmelerine 15 Ekim’de devam edilecek. 

New York'ta silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralıABD'nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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