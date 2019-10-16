Yargı reform paketi TBMM Genel Kurulunda

Teklifin maddeleri üzerinde konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu bir tehcirdir, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin tanımına göre, bir soykırım girişimidir. Bunu kabul etmememiz gerekir. Demografiyle oynamak suçtur. İsrail de aynı argümanlarla Filistin topraklarını işgal etmektedir." şeklindeki iddiaları tartışmalara neden oldu.

Yerinden söz alarak HDP'li Paylan'a cevap veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu kişi, özel yetiştirilmiş bir ajan provokatördür. Bu ifadeleri telin ediyorum. Biz, Batı'dan, Amerika'dan, ondan bundan icazet alacak değiliz. İstikbalimiz, istiklalimiz, vatanımız, ülkemizin varlığı ve birliği için mücadele veriliyor. Türkiye, Suriye'nin güvenliği, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan insanların huzur ve güvenliği, bölgenin barışı için bu mücadeleyi veriyor." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TSK'nin milletin kendisine verdiği yetki ile sınır ötesinde bir operasyon yaptığını anımsatarak, harekatın soykırım ve tehcirle ilişkilendirilmesini yadırgadığını söyledi.

Dervişoğlu, tahrik edici ifadelerden uzak durulması gerektiğini belirterek, TBMM kürsüsünden bu tür ifadelerin kullanılmasını kınadı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı İsrail'in Filistin'i işgaline benzetilmesinin akıl ve mantık ile izah edilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Zengin, "Tehcir olduğunu söylüyor. Bu ülkenin en önemli yaralarından biri olan tehcir konusunu alet ediyor, ne alakası var tehcirle? O toprakları o hale getiren, Suriye'nin o bölgesini böylesine terörize eden biz miyiz? PKK ve YPG, o bölgeyi bu hale getirdi. Soykırım bu ülke insanı için kullanılabilecek en ağır sözdür. Bunun adı bölücülüktür. Bu millete haksızlık yapmayın." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da milletvekillerine ajan provokatör yakıştırmasının yapılmasını kabul edemeyeceklerini dile getirerek, "Farklı fikirlerde olabiliriz, sert eleştirebiliriz ama bu tür tanımlamaları kabul etmiyoruz. MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay'ın konuşmasını düzeltmesini bekliyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise hiçbir hak talebinin terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamayacağını vurgulayarak, "Ancak düşünceyi yargılamak ve cezalandırmak da ona yakın bir şeydir. Ben Sayın Paylan'ın konuştuklarının büyük bir kısmına katılmam. Bazı ifadelerini kabul etmiyorum. Söylediği çok doğru şeyler de var. Ama burası Meclis ise konuşma yeriyse herkes düşüncesini özgürce söyleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 20 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.