YargÄ±tay evlilikte "cimriliÄŸi" ekonomik ÅŸiddet saydÄ±

Adana'da bir Ã§ift, ÅŸiddetli geÃ§imsizlik nedeniyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.Â Adana 8. Aile Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, boÅŸanmaya sebebiyet veren olaylarda taraflarÄ±n eÅŸit kusurlu olduklarÄ± kabul edildi. TaraflarÄ±n boÅŸanmalarÄ±na karar veren Mahkeme,Â kadÄ±nÄ±n maddi ve manevi tazminat taleplerini, eÅŸlerin eÅŸit kusurlu sayÄ±lmalarÄ± nedeniyle reddetti.Â KararÄ±n temyiz edilmesi Ã¼zerine dosyayÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸen YargÄ±tay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± bozdu.Â Kararda, yapÄ±lan yargÄ±lama ve toplanan delillerden, kadÄ±n ve erkeÄŸin eÅŸit kusurlu sayÄ±lamayacaÄŸÄ± tespiti yapÄ±ldÄ±.Â

Mahkemece kabul edilen ve gerÃ§ekleÅŸen kusurlu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda erkeÄŸin ayrÄ±ca, "aÅŸÄ±rÄ± cimri davranmak suretiyle eÅŸine ekonomik ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±"nÄ±n da anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen kararda, gerÃ§ekleÅŸen bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda boÅŸanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeÄŸin, kadÄ±na nazaran daha aÄŸÄ±r kusurlu olduÄŸunun kabulÃ¼nÃ¼n gerekeceÄŸi vurgulandÄ±.Â Kararda, buna raÄŸmenÂ hatalÄ± kusur belirlemesi ile taraflarÄ±n eÅŸit kusurlu olduklarÄ±nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±, bunun bozmayÄ± gerektirdiÄŸi kaydedildi.Â

- "Olaylar kadÄ±nÄ±n kiÅŸilik haklarÄ±na da saldÄ±rÄ± teÅŸkil ediyor"Â

Daire ayrÄ±ca, boÅŸanmaya sebebiyet veren olaylardaÂ erkeÄŸin, kadÄ±na nazaran daha aÄŸÄ±r kusurlu olmasÄ± nedeniyle boÅŸanmaya sebebiyet veren olaylarÄ±n aynÄ± zamanda kadÄ±nÄ±n kiÅŸilik haklarÄ±na da saldÄ±rÄ± teÅŸkil eder nitelikte olduÄŸu sonucuna vardÄ±.

KadÄ±nÄ±n boÅŸanma sonucu eÅŸinin maddi desteÄŸinden yoksun kalacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Daire,Â kadÄ±n yararÄ±na TÃ¼rk Medeni Kanunu'nun, "maddi ve manevi tazminat"Ä± dÃ¼zenleyen "Mevcut veya beklenen menfaatleri boÅŸanma yÃ¼zÃ¼nden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. BoÅŸanmaya sebep olan olaylar yÃ¼zÃ¼nden kiÅŸilik hakkÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan taraf, kusurlu olan diÄŸer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para Ã¶denmesini isteyebilir." hÃ¼kÃ¼mlerini iÃ§eren 174/1-2. maddesinin koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸuna karar verdi.Â

Kararda, "GerÃ§ekleÅŸen bu duruma gÃ¶re, taraflarÄ±n ekonomik ve sosyal durumlarÄ±, kusurun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, hakkaniyet kurallarÄ± gÃ¶zetilerek kadÄ±n yararÄ±na uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hÃ¼kmedilmesi gerekirken eÅŸit kusurlu olduklarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki hatalÄ± kusur belirlemesi sonucu kadÄ±nÄ±n maddi ve manevi tazminat taleplerinin ÅŸartlarÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle reddi doÄŸru gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ve bozmayÄ± gerektirmiÅŸtir." denildi.Â

- "Daha uygun nafakaya hÃ¼kmedilmeli"Â

Yerel mahkemenin kadÄ±n iÃ§in belirlediÄŸi "yoksulluk nafakasÄ±"nÄ± da az bulan Daire kararÄ±nda, taraflarÄ±n gerÃ§ekleÅŸen sosyal ve ekonomik durumlarÄ±na, nafakanÄ±n niteliÄŸine, gÃ¼nÃ¼n ekonomik koÅŸullarÄ±na gÃ¶re kadÄ±n yararÄ±na hÃ¼kmolunan yoksulluk nafakasÄ± azdÄ±r. Mahkemece TÃ¼rk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alÄ±narak daha uygun miktarda nafakaya hÃ¼kmedilmesi gerekir. Bu yÃ¶n gÃ¶zetilmeden yazÄ±lÄ± ÅŸekilde hÃ¼kÃ¼m kurulmasÄ± usul ve yasaya aykÄ±rÄ±dÄ±r." tespitleri yapÄ±ldÄ±.Â

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