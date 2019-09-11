Yargıtay'da seçim heyecanı

Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, Ondördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Seçim sonucunda aynı dairenin üyesi Onat, başkanlığa getirildi. Siirt Lisesini bitiren Onat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun olduktan sonra yedek subay olarak askerlik yaptı.

Siirt hakim adayı olarak mesleğe başlayan Onat, Pertek (Tunceli), Kelkit (Gümüşhane), Develi (Kayseri), Lüleburgaz (Kırklareli), Sincan ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulundu. Onat, evli ve iki çocuk babası.