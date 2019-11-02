Yargıtay'dan 'dolu pet şişe' kararı!

İşte Yargıtay'ın dolu pet şişenin silah sayılmadığı gerekçeli kararı:

"Kullanılış amacı ve yapısı bakımından saldırı ve savunma amacıyla üretilmediği, caydırıcı ve korkutucu özelliğe sahip olmadığı hususunda tereddüt bulunmayan su dolu 500 mililitrelik pet şişenin kasten yaralama suçu bakımından silah olarak nitelendirilemeyeceği kabul edilmelidir"