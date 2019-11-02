02.11.2019 - 09:44 | | AA
Yargıtay'dan 'dolu pet şişe' kararı!
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bir tartışma sırasında karşı tarafa atılan su dolu pet şişenin silah olmadığına hükmetti
İşte Yargıtay'ın dolu pet şişenin silah sayılmadığı gerekçeli kararı:
"Kullanılış amacı ve yapısı bakımından saldırı ve savunma amacıyla üretilmediği, caydırıcı ve korkutucu özelliğe sahip olmadığı hususunda tereddüt bulunmayan su dolu 500 mililitrelik pet şişenin kasten yaralama suçu bakımından silah olarak nitelendirilemeyeceği kabul edilmelidir"
'Kullanacağım yöntemi sakın denemeyin' Bisikletle 200 kilometre hız...Türkiye’de bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için yıllardır çeşitli çalışmalar yürüten 53 yaşındaki eski milli sporcu Atilla Atay, özel üretim bisikletiyle 200 kilometre hıza ulaşmak için rekor denemesi yapacak. Atay, bu ay yapacağı rekor denemesinde araç çekmesi olmadan tamamen insan gücüyle hareket edecek.