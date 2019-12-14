MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yargıtay'dan 'kaynar su' kararı
ABONE OL
14.12.2019 - 11:18 |

Yargıtay'dan 'kaynar su' kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yaşanan tartışmada bir kişinin, kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etti.

Yargıtay'dan 'kaynar su' kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir kişinin, kardeşinin üzerine dökerek yaralanmasına neden olduğu kaynar suyu silah sayarak, sanığa verilen cezada artırım yapılmasına hükmetti.

Hatay'da bir kişi, tartıştığı kardeşinin üzerine kaynar su döktü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Açılan davada Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86/1. maddesi kapsamındaki "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise sanık hakkındaki cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

Olayda kullanılan kaynar suyun TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamında silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verdi.

Verilen cezada yaralamanın kardeşe yönelik işlenmesi nedeniyle artırım yapılmamasını da bozma nedeni sayan Daire, yaralamanın kardeşe karşı silahla işlenmesi nedeniyle TCK'nin kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini düzenleyen 86/3. maddesindeki hükümler çerçevesinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiğine hükmetti.

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

    70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Sıradaki Haber