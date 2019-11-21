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21.11.2019 - 16:38 | | AA

Yargıtay'dan, Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada, 13 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

Yargıtay'dan, Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Daire, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, eski binbaşı Yahşi Ekici ile Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer sanıklar Samet Tanrıverdi, Rıfat Çalık, Melih İsa Aktaş, Ömer Karayoluk, Şahin Çağlıyan, Mehmet Aslan, Hakan Özer, Semi?h Kuvvet, Aykan Kılıçarslan, Hasbi Eray Karaaslan, Süleyman Arif Varol ve Uğur Yılmaz'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Daire, Abbas Güngören, Adil Cumhur İpekçi, Bilal Ergen, Erdoğan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret Erdoğan, Güngör Gürcan, İbrahi?m Çok, İsa Akgül, Mehmet Ali? Bulazar, Mert Erdi? Kurtoğlu, Mustafa Kılıç, Sadık Emre Oral, Selami? Yıldırım ve Zi?nnur Çeti?n'e de aynı suçtan verilen "müebbet hapis" cezasının da onanmasına hükmetti.

Daire, tüm sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen hapis cezasını ise bozdu. Kararda, sanıkların eylemlerinin hukuki olarak tek fiil oluşturacağı, binanın tek bir girişle kontrolü sağlanan tek bir bina olup olmadığının araştırılması gerektiği belirtildi.

Eksik soruşturma ile bina içindeki odalarda bulunan mağdurlar yönünden oda sayısı kadar suç oluştuğu kabul edilerek karar verilmesi, bozma nedeni sayıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada firari sanık eski yarbay Ömer Ergenekon'un dosyası ayrılırken bir er ise beraat etmişti.

 

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