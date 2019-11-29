Yargıtay’ın mesai kararı hukukçuları ikiye böldü: Yönetici fazla mesai alır mı?

Avukat Oral Özbaş, “Kişiye sorumluluğunun gerektirdiği ücret verilmiştir” ifadesini kullanırken, avukat Turgay Özcan ise, “Çalışma özgürlüğünü kısıtlayan bir karar olmuş” diye konuştu.



‘Yargıtay’a katılıyorum’

Oral Özbaş: “Bir işçi aynı zamanda, iş yerini yöneten, oradaki mesai ücretlerini belirleyen kişi ise ve bu sorumluluğunun getirdiği ücret bu kişiye ödenmişse fazla çalışma ücreti talebinde bulunamaz. İş yerinde üst düzey yönetici konumunda olan kişi çalışma saatlerini belirler. Orada kimse, ‘Sen niye bu saatte çalıştın, bu saatte çalışmadın’ demez. Yani bu durum kötüye kullanılmaya müsait bir olaydır. Bu iş yerinde ortak, ona talimat veren, üstünde birisi yoksa, o kişi artık mesaisini kendi belirliyordur. Yani bu kişiye bu sorumluluğunun gerektirdiği ücret verilmiştir. O da mesaisini kendisi belirlemiştir. Artık işveren ona, ‘Fazla çalışma yapacaksın’ diye özel bir talimat vermediği sürece, bu kişi fazla çalışma ücreti talep edemez. Yargıtay’ın bu görüşüne katılıyorum.”



‘Çalışmayı kısıtlar’

Turgay Özcan: “Yargıtay Genel Kurulu’nun kararına katılmak mümkün değil. Zira çalışan işverenin istekleri doğrultusunda orasını yönetiyor. Burada kişinin çalışma hürriyetini Yargıtay ciddi anlamda tecavüz etmiş durumda. Kişinin burada kendisini Anayasa Mahkemesi’nde hak arama çerçevesinde başvuru yapması gerektiği kanaatindeyim. Zaten Avrupa topluluğu hukuk normlarına baktığınız zamanda bu şekilde bir kararın orada geçerli olmadığını çok net şekilde görebiliriz. Bu kişinin çalışma özgürlüğünü kısıtlayan bir karar olmuş. Katılmak mümkün değil.”