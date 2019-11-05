İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Konak'taki bir depoda sahte içki üretilerek satıldığını bilgisini aldı. Dün sabah harekete geçen ekipler, depoya baskın yaptı. Yapılan kontrolde, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201,5 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Operasyonda Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.