MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yarın bankalar, PTT ve kargolar açık mı? 31 Aralık noter açık mı?
ABONE OL
30.12.2019 - 21:26 |

Yarın bankalar, PTT ve kargolar açık mı? 31 Aralık noter açık mı?

2019'un son günü öncesi vatandaşlar, yılbaşı telaşına kapılmaya başladı. Yeni yılı kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, 1 Ocak gününün resmi tatil olması nedeniyle tatilin keyfini sürecek ancak işlerini tatilden önceki son güne bırakanlar, 31 Aralık'ta bankalar ve PTT açık olacak mı, kargo şirketleri çalışacak mı sorunun cevabını merak ediyor? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Yarın bankalar, PTT ve kargolar açık mı? 31 Aralık noter açık mı?

Yavaş yavaş 2019'u uğurlamaya hazırlandığımız şu saatlerde, vatandaşlar artık iyiden iyiye yeni yıl heyecanına kapılmış durumda.

1 Ocak gününün resmi tatil olması sebebiyle yeni yılın ilk gününde evde olacak vatandaşların aklında soru ise yarın bazı işlerini halledip halledemeyecekleri... Kimileri kargo bekleyen kimileri banka ile işi olan vatandaşlar, "31 Ocak'ta bankalar, kargo şirketleri ve PTT açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

31 ARALIK'TA HİZMET DEVAM EDECEK Mİ?

31 Ocak'ta tüm bankalar, kargo şirketleri ve PTT normal şekilde hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak günü ise tüm bankalar, kargo şirketleri ve PTT çalışmayacak. Tüm bu kurumlar resmi tatil dolayısıyla izin yapacaklar. 2 Ocak 2020 Perşembe günü ise hizmet vermeye devam edilecek.

İstanbul'u şiddetli rüzgar esir aldı:İstanbul Avcılar'da dış cephe yapılması için binaya sabitlenen 15 metrelik iskelenin bağlantıları koptu. Bağlantıları kopan iskeleye müdahale için cadde trafiğe kapatılırken, rüzgarda adeta yaprak gibi sallanan iskele kameralar tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara sonuçları belli oldu (MPİ 30.12.2019 On Numara kazandıran numaraları)

On Numara sonuçları belli oldu (MPİ 30.12.2019 On Numara kazandıran numaraları)

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber