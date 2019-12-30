Yarın bankalar, PTT ve kargolar açık mı? 31 Aralık noter açık mı?

Yavaş yavaş 2019'u uğurlamaya hazırlandığımız şu saatlerde, vatandaşlar artık iyiden iyiye yeni yıl heyecanına kapılmış durumda.

1 Ocak gününün resmi tatil olması sebebiyle yeni yılın ilk gününde evde olacak vatandaşların aklında soru ise yarın bazı işlerini halledip halledemeyecekleri... Kimileri kargo bekleyen kimileri banka ile işi olan vatandaşlar, "31 Ocak'ta bankalar, kargo şirketleri ve PTT açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

31 ARALIK'TA HİZMET DEVAM EDECEK Mİ?

31 Ocak'ta tüm bankalar, kargo şirketleri ve PTT normal şekilde hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak günü ise tüm bankalar, kargo şirketleri ve PTT çalışmayacak. Tüm bu kurumlar resmi tatil dolayısıyla izin yapacaklar. 2 Ocak 2020 Perşembe günü ise hizmet vermeye devam edilecek.