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23.11.2019 - 19:14 | | İHA

Yarın bu yollara dikkat! Kapalı olacak

İstanbul Valiliği, ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ nedeniyle Pazar günü 07.30’dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yarın bu yollara dikkat! Kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 24 Kasım Pazar günü Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek olan ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “24.11.2019 Pazar günü 09.00-11.00 saatleri arasında Spor İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ konulu etkinlik ile ilgili olarak saat 07.30’dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir. Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Sirkeci-Çatladıkapı arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesinden Sultanahmet Meydana kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Soğukçeşme Sokak, Caferiye Sokak, Bab-ı Hümayün Caddesi etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, Nakilbent Sokak, Kaleci Sokak, Kasap Osman Sokak, Hünkar Peşveri Sokak ise alternatif güzergah olarak belirlenmiştir” denildi.

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