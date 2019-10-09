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09.10.2019 - 20:30 |

Yarın hava durumu nasıl olacak? 10 Ekim Perşembe hava sıcaklıkları

Yurt genelinde birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve yağmur sonrası vatandaşlar bugün güneşli bir gün geçirdi. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde 10 Ekim Perşembe hava sıcaklıkları...

Yarın hava durumu nasıl olacak? 10 Ekim Perşembe hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve zamanla batı kesimlerinin parçalı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 14°C, 22°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 27°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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