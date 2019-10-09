Yarın hava durumu nasıl olacak? 10 Ekim Perşembe hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve zamanla batı kesimlerinin parçalı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin bekleniyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzey yönlerden Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL 14°C, 22°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 16°C, 27°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu