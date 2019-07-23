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23.07.2019 - 15:15

Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbullular dikkat! Sağanak yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu bilgileri vatandaşları harekete geçirdi. İstanbul'da yarın hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan, İstanbulluları yakından ilgilendiren hava durumu bilgileri...

Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbullular dikkat! Sağanak yağış...

İstanbulluların merakla araştırdığı hava durumu bilgileri MGM'nin resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. Hava durumunu merak eden vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasına akın etmeye başladı. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu bilgilerine göre, yarın İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

24 Temmuz 2019 Çarşamba günü İstanbul

28 derece ve Gökgürültülü Sağanak Yağışlı olacak.

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