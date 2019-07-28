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28.07.2019 - 19:24

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 29 Temmuz Pazartesi yağış...

Yaz mevsiminin son ayına yaklaştığımız şu günlerde sıcaklıklar ve yaz yağmurları daice artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 29 Temmuz Pazartesi hava sıcaklıkları...

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 29 Temmuz Pazartesi yağış...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla Marmara dışında Ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu

ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Çorum'da silahlı kavgaÇorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
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