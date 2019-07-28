Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 29 Temmuz Pazartesi yağış...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla Marmara dışında Ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu



ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık