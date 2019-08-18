Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Giresun, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Orta Karadeniz ile Giresun, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İSTANBUL 17°C, 27°C Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANKARA 15°C, 24°C Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 21°C, 32°C Az bulutlu