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18.08.2019 - 19:12

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!

Birkaç gündür oldukça yağışlı günler geçiren yurt genelinde 19 Ağustos hava durumuna ilişkin arayışlar hız kazandı. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları...

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Giresun, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta Karadeniz ile Giresun, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 17°C, 27°C Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 15°C, 24°C Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 32°C Az bulutlu

Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
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