MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı
06.08.2019 - 18:54

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Yaz mevsiminin son ve en sıcak ayına girdiğimi şu günlerde sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 7 Ağustos Çarşamba hava sıcaklıkları...

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinden itibaren Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 21°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Denizli'de trafik kazasıDenizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

FETÖ'nün emniyetten sorumlu mahrem imamı yakalandı

FETÖ'nün emniyetten sorumlu mahrem imamı yakalandı

Rapor vermedi diye doktoru bıçakladı!

Rapor vermedi diye doktoru bıçakladı!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber