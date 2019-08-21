Yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir açıklaması
Birkaç gündür oldukça yağışlı günler geçiren yurt genelinde 22 Ağustos Perşembe günü hava durumuna ilişkin arayışlar hız kazandı. Peki Yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan İstanbul, Ankara ve İzmir için hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu,İç Anadolu ile Kütahya'nın kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Zonguldak, Bartın, Düzce, Amasya, Sakarya, Kastamonu, Karabük, Tokat, Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Amasya, Sakarya, Kastamonu, Karabük, Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 22°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
İZMİR 24°C, 35°C Az bulutlu,