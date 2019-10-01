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01.10.2019 - 21:26 |

Yarın hava nasıl olacak? 2 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Yaz mevsimi geride kaldı ve sonbaharın gelişiyle hava sıcaklıklarında düşüş yavaş yavaş başladı. Peki birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı yurt genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte 2 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...

Yarın hava nasıl olacak? 2 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yarın (çarşamba) sabah saatlerden itibaren ülkemizin güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 13°C, 28°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 30°C Az bulutlu ve açık

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