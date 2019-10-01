Yarın hava nasıl olacak? 2 Ekim Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzeyli, yarın (çarşamba) sabah saatlerden itibaren ülkemizin güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu



ANKARA 13°C, 28°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 17°C, 30°C Az bulutlu ve açık