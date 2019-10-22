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22.10.2019 - 20:17 |

Yarın hava nasıl olacak? 23 Ekim Çarşamba il il hava durumu

Günü kapalı bir havayla geçiren yurt genelinde yarın havanın nasıl olacağına ilişkin arayışlar hız kazandı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalar sonrası güncel bilgileri bir araya getirdik. Peki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği hava durumu yarın nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 23 Ekim Çarşamba il il hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Karaman, Niğde, Kayseri, Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve Batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 16°C, 22°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 11°C, 22°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 17°C, 26°C Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

Türkiye-Rusya ortak bildirisiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.
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