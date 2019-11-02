Yarın hava nasıl olacak? 3 Kasım hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 3 Kasım Pazar günü hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde, hafta boyunca ülkemiz genelinde artacağı, ülkemizin batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 KASIM PAZAR HAVA DURUMU

3 Kasım Pazar günü Trakya bölgesi parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olurkan Marmara bölgesinin geri kalan kısmında pus görülecek. Yine Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Ege bölgesinin doğusu ve güneyi ve Doğu Anadolu'nun güneyi puslu olacak. Geri kalan bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

İstanbul gündüz 19 gece 9, İzmir gündüz 22 gece 12 ve Ankara gündüz 15 gece eksi 1 derece olacak.