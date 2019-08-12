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12.08.2019 - 18:13

Yarın hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Bayramın üçüncü gününde havanın nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji'nin sayfasına akın ediyor. İşte il il hava durumu bilgileri...

Yarın hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için arayış başladı. MGM resmi internet sayfasında hava durumu tahminlerine yer verdi. İşte Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

ANKARA HAVA DURUMU

13 Ağustos Salı günü: Az bulutlu 33 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

13 Ağustos Salı günü: Az bulutlu 31 derece

İZMİR HAVA DURUMU

13 Ağustos Salı günü: Sıcak 35 derece

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