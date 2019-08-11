Yarın hava nasıl olacak? Bayramın 2. gününde İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Kurban Bayramı'nın 2. gününe kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de bayramın 2. gününün hava durumu. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 12 Ağustos hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 24°C, 31°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık