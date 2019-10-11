Yarın hava nasıl olacak? İşte 12 Ekim hava durumu...

Meteoroloji'nin geçtiği son verilere göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir hafta boyunca ülke genelinde artarak, mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın için herhangi bir uyarı ise bulunmuyor. İşte 12 Ekim hava durumu...

12 EKİM HAVA DURUMU...

Yarın, Trakya'nın batısı ve Marmara'nın güneyi ve güney doğusu ile Batı Karadeniz'de puslu bir hava söz konusu... Doğu Karadeniz'de yağmurlu bir hava bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

İstanbul öğlen 22 gece 15, İzmir öğlen 28 gece 17, Ankara ise öğlen 23 gece 10 derece olacak.