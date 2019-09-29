Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yarın Ülkemizin kuzeybatı kesimlserinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 15°C, 26°C Az bulutlu ve açık



ANKARA 11°C, 27°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık