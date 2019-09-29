29.09.2019 - 21:29 |
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayınladı. Peki 29 Eylül Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarınki hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yarın Ülkemizin kuzeybatı kesimlserinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
İSTANBUL 15°C, 26°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 11°C, 27°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık